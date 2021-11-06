شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا ارتفاع حصيلة الإصابات حول العالم إلى 249 مليوناً و855 ألفاً و76 مصاباً، حتى صباح السبت.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و53 ألفاً و888 حالة، فيما تعافى 226 مليوناً و215 ألفاً و574 حالة.

سجّلت بريطانيا 34.029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" و193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان، الجمعة، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9.241.916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141.588.

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 88.029 إصابة ‏جديدة و1.208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 46.268.465، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 749.876.‏ ‏

حذر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي الزناتي من موجة رابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد قد تضرب البلاد الشهر الجاري.

وكانت ليبيا قد سجلت 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 360 ألفاً و266 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 آلاف و186 حالة.

سجلت وزارة الصحة المصرية 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة، الجمعة، مقارنة مع 911 إصابة و57 وفاة في اليوم السابق.

وقالت الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة هو 335673 من ضمنهم 281864 حالة تم شفاؤها و18949 حالة وفاة".

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل بأن البلاد سجلت، الجمعة، 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا و13321 إصابة إضافية مؤكدة.

وسجلت البرازيل 609060 وفاة إجمالاً بسبب فيروس كورونا و21 مليوناً و862458 إصابة مؤكدة.

ارتفعت الحصيلة في كوريا الجنوبية إلى 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الإصابات إلى 377712، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبلغت حصيلة الوفيات إلى 2956 وفاة، بعد تسجيل 20 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97660، في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

سجلت الهند 10929 إصابة جديدة بفيروس كورونا و392 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحة الهندية السبت.

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة النشطة يبلغ 148922 حالة، ووصل عدد الجرعات التي تم إعطاءها للمواطنين في الهند إلى أكثر من مليار جرعة.