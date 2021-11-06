ما هو كسل العين لدى الأطفال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت الرابطة الألمانية لأطباء العيون أن كسل العين هو حالة مرضية تصيب الأطفال وتحدث بسبب قيام إحدى العينين بإرسال صورة مشوشة فيهملها المخ ويعتمد فقط على الصورة المرسلة من العين السليمة.



وأوضحت الرابطة أن أسباب كسل العين تتمثل في الحَول وإعتام عدسة العين (المياه البيضاء) الخلقي وتشوهات الجفن (تدلي الجفون) والأخطاء الانكسارية، والتي تشمل قصر النظر وطول النظر واللابؤرية.

وتتمثل أعراض كسل العين في صعوبة التعرف على الأشياء وضرورة تقريبها للغاية من عينه للتعرف عليها وإمالة الرأس إلى الجانب باستمرار وسقوط جفن العين المصابة بشكل ملحوظ وعدم تحرك العينين في نفس الاتجاه وعدم تركيز العينين على نفس الصورة.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج العين الكسولة في الوقت المناسب، محذرة من أن إهمال العلاج يؤدي إلى فقدان البصر في هذه العين.

ويتم علاج كسل العين من خلال ارتداء نظارات وعدسات تصحيحية للرؤية وارتداء عصابة على العين السليمة لتشجيع العين الكسولة على العمل بصورة صحيحة. كما قد يتطلب الأمر الخضوع للجراحة لعلاج تدلي الجفن أو لإزالة المياه البيضاء.