شركة أمازون تطلب إطلاق 4538 قمرا اصطناعيا لمنافسة سبيس إكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طلبت شركة كويبر سيستمز التابعة لشركة أمازون الأمريكية من الجهات التنظيمية بالولايات المتحدة ترخيصا لإطلاق 4538 قمراً اصطناعياً.



ومن شأن هذه الأقمار أن تعزز مجموعتها من الأقمار، حيث تتنافس مع شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، على العملاء بدءا من خدمات اتصالات النطاق العريض إلى رحلات الفضاء.

وقالت الشركة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، في الطلب الذي قدمته إلى لجنة الاتصالات الاتحادية إن هذه الإضافات سترفع عدد أقمار كويبر إلى 7774 قمراً اصطناعياً.

ولدى كل كويبر وشركة إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب، التابعة لشركة سبيس إكس، طلبات معروضة على اللجنة بشأن أساطيل من الأقمار الصناعية في مدارات أرضية منخفضة.

ودخلت الشركتان في سجال في الأشهر القليلة الماضية، حيث تقوم "أمازون" إن "سبيس إكس" لا تقوم بالوفاء بمتطلبات تنظيمية، فيما ترفض "سبيس إكس" الانتقاد باعتبار أنه غير ذي صلة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تجاوز التقييم السوقي لشركة سبيس إكس SpaceX، التي أسسها إيلون ماسك رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، 100 مليار دولار.

و"سبيس إكس" هي الطرف الأشهر ضمن كوكبة من المشاريع الصاروخية التجارية الصاعدة، إذ أطلقت بالفعل عدداً من مهام الشحن ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لـ"ناسا".

والتقييم الجديد لشركة "سبيس إكس" يجعلها واحدة من الشركات الخاصة النادرة في العالم التي تحظى بلقب "هيت كورن"، حيث تزيد قيمتها على 100 مرة قيمة شركات الـ"يونيكورن" التي تعني "شركة قيمتها مليار دولار".

وتصنع سبيس إكس، التي تأسست في عام 2002، الصواريخ وترسلها إلى الفضاء، وأكملت مهمتها التجارية الأولى لعميل خاص في عام 2013.

وخلال العام الماضي، توقع محللو بنك مورجان ستانلي أن يصل تقييم الشركة إلى 100 مليار دولار نظرًا "للزخم المستمر في الفوز بالعقود الحكومية" خاصة من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ووزارة الدفاع الأمريكية.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، استأجر الملياردير جاريد إيزاكمان صاروخًا خاصًا من سبيس إكس للذهاب إلى الفضاء الخارجي في أول مهمة مدارية على الإطلاق بدون رواد فضاء محترفين.