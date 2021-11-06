شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالإمارات ومائل للحرارة بالكويت ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الأربعاء فى السطور التالية:-

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توالى درجات الحرارة انخفاضها على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر، في حين تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم السبت، في مملكة البحرين سيكون معتدلاً.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجزر. ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:29 والمد الثاني عند الساعة 02: 50 والجزر الأول عند الساعة 20: 18 والجزر الثاني عند الساعة 07:44.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:43 والمد الثاني عند 23:24 والجزر الاول عند الساعة 16:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:07.

ليلًا

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

نهارًا

مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .