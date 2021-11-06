توقيع بروتوكول لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Mohammad Hannon

وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن توقيع البروتوكول جاء وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوي العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلي طرابلس للمشاركة في الإعمار.

من جانبه، صرح وزير القوي العاملة المصري محمد سعفان، بأن أهمية منظومة الربط الالكتروني بين البلدين تكمن في تنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية ، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها ، وذلك بهدف معرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

وكشف الوزير المصري عن أنه من المنتظر أن تكون عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، قريبا، مشيرا إلي أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أولي القطاعات التي سوف تشهد تواجد عمالة مصرية في الأراضي الليبية.

يذكر أن وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، كان قد شهد مراسم توقيع بروتوكول الربط الالكتروني بين مصر وليبيا في ختام اجتماعات اللجنة الفنية بين البلدين.

وعقدت اللجنة الفنية المصرية-الليبية اجتماعاتها بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس علي مدى 4 أيام ، بحثت خلالها الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني.