شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يؤكد أهمية دعم وتعزيز التعاون مع بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أهمية مواصلة التشاور لتعزيز ودعم التعاون القائم بين بلاده وبريطانيا في مختلف المجالات بالإضافة إلى إيجاد صيغ ومجالات جديدة للشراكة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات الإقليمية والدولية وعلى رأسها كيفية التصدي لتبعات جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال الجرندى اليوم لسفير المملكة المتحدة بتونس إدوارد أوكدين بمقر الوزارة، بمناسبة انتهاء مهام عمله على رأس البعثة البريطانية.

وأعرب الوزير التونسي عن تقديره وشكره للجهود التي بذلها السفير البريطاني خلال الفترة الماضية بهدف تعميق أواصر التعاون والصداقة بين البلدين، لافتا إلى المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات التونسية-البريطانية ودعم المملكة المتحدة المستمر لتونس.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن امتنانه لوزارة الشئون الخارجية لما حظي به من دعم ومساندة طيلة فترة عمله بتونس وجدد التأكيد على استعداد بلاده لمواصلة دعم العلاقات الثنائية، كما أثنى على مستوى التعاون والتشاور بين البلدين في العديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا في إطار عضوية بلاده بمجلس الأمن الدولي.

كما تناول اللقاء أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على الصعيد الثنائي، هذا إلى جانب تبادل وجهات النظر بشان المسائل الإقليمية والتحولات الجيوستراتيجية على الصعيد الدولى.

واتفق الجانبان في هذا الصدد على مواصلة وتكثيف التنسيق والتشاور الثنائي بشأن مجمل هذه القضايا لخدمة مصالح البلدين المشتركة وضمن مختلف الفضاءات والتجمعات الإقليمية والدولية.

يذكرأن، بلغ معدل التضخم فى تونس خلال أكتوبر الماضى نسبة 6.3 % بعد استقراره خلال سبتمبر وأغسطس عند مستوى 6.2 بالمائة، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة، ونقلته إذاعة شمس التونسية.

ويرجع هذا الارتفاع، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، لتطور نسق ارتفاع أسعار الملابس والأحذية من 7.8 بالمائة خلال سبتمبر إلى 8.6 بالمائة خلال أكتوبر وكذلك أسعار مواد وخدمات التعليم من 6.1 بالمائة في سبتمبر إلى 7.8 بالمائة خلال اكتوبر الماضى.

وبالنسية لأسعار المواد الغذائية أشارت مؤسسة الإحصاء إلى تراجع طفيف في وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 7 بالمائة مقابل 7.2 بالمائة خلال سبتمبر.

ويعود هذا المعدل إلى ارتفاع أسعار لحوم الدواجن بنسبة 27.3 بالمائة وزيت الزيتون بنسبة 23 بالمائة والبيض بنسبة 14.4 بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 13.7 بالمائة والاسماك الطازجة بنسبة 8.3 بالمائة.

في المقابل تقلصت أسعار لحوم الابقار والخرفان، على مدى سنةن على التوالي بنسبة 4.3 بالمائة و2.9 بالمائة. كما تراجعت أسعار الفواكه الجافّةن على مدى سنة، ايضا، بنسبة 7.1 بالمائة.

فيما زادت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 7.5 بالمائة، بسبب زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية بنسبة 8.5 بالمائة ومواد البناء بنسبة 12.4 بالمائة والملابس بنسبة 8.6 بالمائة وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 5.9 بالمائة.

وشهدت، بدورها، أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمائة في ظل ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6.5 بالمائة وأسعار خدمات الصحّة بنسبة 6 بالمائة وأسعار كراء المحلاّت بنسبة 4.5 بالمائة.

وسجل التضخم الضمني لشهر أكتوبر الماضى أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا ليبلغ مستوى 6.3 بالمائة بعد أن كان في مستوى 6 بالمائة خلال شهر سبتمبر .

وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0،9 بالمائة خلال شهر اكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 بالمائة خلال سبتمبر . ويعزى هذا التطور الى الارتفاع المسجل في أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6.4 بالمائة وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 بالمائة وأسعار خدمات ومواد التعليم بنسبة 1.7 بالمائة في المقابل شهدت أسعار مواد التبغ تراجعا بلغ 0.5 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر .