شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه حيال صحة أسيرين فلسطينيين مضربين عن الطعام بسجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مكتب الاتحاد الأوروبى فى القدس عن قلقه حيال الحالة الصحية الحرجة للأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم في سجون الاحتلال الإسرائيلى.

والأسيران من بين معتقلين آخرين مُضربين عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، حيث تم نقل بعضهم إلى المُستشفى.

وأكد الاتحاد الأوروبي -فى بيان أنه يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي "احترام القانون الدولي والكف عن الاستخدام المفرط للاعتقال الإداري دون توجيه تهم فعلية، وكذلك تجنب الخسائر في الأرواح"، مشدًدا على أنه لجميع المعتقلين الحق في إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وأن يخضعوا لمحاكمة عادلة.

يُذكر أن 6 أسرى ما زالوا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضًا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الفسفوس منذ 114 يومًا، فيما يخوض الأسير مقداد القواسمة إضرابه منذ 107 أيام، وعلاء الأعرج منذ 90 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 81 يومًا، ولؤي الأشقر منذ 26 يومًا، وعياد الهريمي منذ 44 يومًا.