شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى يبحث مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية تعزيز التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلى التحديات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالبنتاجون ضمن زيارة قائد الجيش اللبناني للولايات المتحدة الأمريكية لبحث عدد من القضايا.

وفي السياق ذاته، التقى العماد عون بقائد منطقة القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي في مقر القيادة في مدينة تامبا في فلوريدا.

يذكرأن، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك مكنزى، إن الجيش اللبنانى يواصل توفير الاستقرار والأمان للشعب اللبنانى فى ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأضاف فى بيان نشرته القيادة المركزية بمناسبة لقائه قائد الجيش اللبنانى العماد جوزيف عون فى تامبا بفلوريدا: "نحن ندرك أن الجيش اللبنانى هو التعبير الوحيد عن القوة العسكرية فى لبنان، ونلتزم بدعمه قدر الإمكان".

وفى وقت سابق، ذكر الجيش اللبنانى أن عون اجتمع فى مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، حيث بحثا التحديات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.