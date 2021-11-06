شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات العراقية تنفى وجود أى قطع فى شبكات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية رعد المشهدانى، إنه لا يوجد أى قطع فى شبكات الإنترنت، وأضاف المشهدانى - في بيان - أن الوزارة مستمرة فى توفير الخدمة ولا يوجد أى أمر من قبل رئيس الوزراء بقطع الخدمة وعلى وسائل الإعلام نقل الخبر من المصدر وتحري الدقة في صحة المعلومة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام أمام بوابة المنطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات وقتيل في صفوف المتظاهرين.

يذكرأن، ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على إرهابية كانت تزود عناصر تنظيم "داعش" بمعلومات عن الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن عناصر الاستخبارات، ألقت القبض على إحدى الإرهابيات بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بتواجدها في منطقة يثرب في صلاح الدين، وذلك في إطار المساعي لمراقبة تحركات العناصر الإرهابية والوصول إلى مَلاذاتهم.

وأوضح البيان أن الإرهابية من العناصر التي كانت تزود عصابات داعش الإرهابي بالمعلومات عن منتسبي الأجهزة الأمنية والمتعاونين معهم، لافتا إلى أنها "من المطلوبات للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب.