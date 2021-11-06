شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة جازان السعودية بطائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية البحرينية، محاولة الحوثيين استهداف مدينة جازان في السعودية بطائرة مسيرة، مؤكدة أنه عمل إرهابى يعكس إصرارهم المستمر على استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مشيدة بكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية وتصديها للطائرة المسيرة قبل وصولها إلى هدفها.

وأكدت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات من أجل حماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تخالف القانون الدولي الإنساني وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

يذكرأن، شنت قوات الجيش اليمنى، هجومًا عكسيًا استهدف مواقع الحوثى فى مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، وتمكنت من دحرعناصر الحوثى من أطراف منطقة العمود، وتقدمت إلى منطقة "الميزان" باتجاه "يعره" فى مديرية الجوبة.