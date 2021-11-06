عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وداعا لفوضى الأسلاك.. شركة بريطانية تطور مكاتب زجاجية موصلة للكهرباء

السبت 6 نوفمبر 2021

الخليج 365

طورت شركة أثاث وتصاميم بريطانية، طاولات زجاجية أطلقت عليها اسم ”Power-Tap Glass“، والتي تتميز بأنها تنقل إشارات الكهرباء والبيانات دون أي أسلاك مرئية؛ الأمر الذي يسلط الضوء على تطور مستقبل الأثاث المنزلي.



وتتسم الطاولات الزجاجية بأنها تجعل المكتب الصغير يبدو أكثر اتساعا، لكنها في الوقت نفسه تكشف أيضا عن الأشياء التي تخفيها معظم المكاتب، مثل أسلاك الكهرباء، إلا أن هذه المشكلة تم حلها مع المنتج الجديد الذي طورته الشركة البريطانية.

وتم تطوير المنتج بواسطة شركة ”Cohda Design“، بالتعاون مع شركة تصنيع الزجاج ”NSG Pilkington“.

ويتكون زجاج هذه الطاولات في الواقع من عدة طبقات من الألواح الزجاجية الموصلة وغير الموصلة في جزء واحد لا يزال شفافا تماما، ولكن مع فائدة إضافية تتمثل في أن الكهرباء يمكن أن تتدفق بحرية من خلاله.

لذلك يمكن للمكتب الشفاف أن يوفر الطاقة لأجهزة الكمبيوتر والمصابيح وحتى شحن الهاتف الذكي بكابل واحد فقط يخرج من ساق المكتب متصلا بمأخذ يمكن تمويهه بسهولة.

وقالت الشركة المطورة عبر موقعها الإلكتروني، إن منتجها الجديد عبارة عن ”تصفيح شفاف للزجاج الموصل وغير الموصل للكهرباء، ويسمح النظام المُتبع في التصنيع بنقل الطاقة أو البيانات عبر الطبقات الفردية داخل التصفيح“.

وأضافت: ”تعمل الفتحات المُشكلة مسبقا على إنشاء صنابير للطلاء الداخلي المشحون الموجب والسالب الذي يوفر توصيل الطاقة للأجهزة المُدمجة.. يبدو أن هذه الأجهزة المتصلة تطفو بحرية داخل لوحة زجاجية شفافة بصريا بدون أي وسيلة مرئية لتوصيل الطاقة“.

وتابعت: ”ليس الأمر سهلا مثل مجرد حفر ثقب وإدماج بعض الأسلاك في الفراغ، ولكن يمكن تخصيص تصميم المنافذ بالكامل حسب الحاجة“.

وأكدت الشركة أن ”الحاجة إلى إزالة الأسلاك توفر للمصممين والمهندسين فرص تصميم لا حدود لها لتحديد موقع الأجهزة التي تعمل بالطاقة داخل الهياكل الشفافة. ويمكن دمج الأجهزة، مثل مقابس USB، ومنصات الشحن التعريفي، والمحركات، والكاميرات، وأجهزة الاستشعار، والشاشات الرقمية، بكل سلاسة“.

وأوضحت الشركة أن الزجاج متاح للتداول في الأسواق حاليا، مشيرة إلى أنه سيتم تداوله بشكل أوسع في العام المقبل.