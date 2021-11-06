الكاظمي يأمر بتشكيل لجنة تحقيق بسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات الجمعة

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية، "باشرت اللجنة تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت إي ظرف كان".

وأشار البيان إلى ان الكاظمي، أمر بتعويض الضحايا، فضلا عن قيامه شخصيا بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لإحقاق الحق للضحايا والاقتصاص لهم من المعتدي أيا كان أمام القضاء العادل .

يذكر أن اليوم الجمعة، شهد مظاهرات في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي فاز بها التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر بالأغلبية.