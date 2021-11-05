شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمر» أنواعه وأسبابه وطرق علاجه.. خبير يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح أستاذ القيادة والخبير التربوي د. صلاح معمار، المقصود بمفهوم “التنمر” وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه.

وأشار في مداخلة لبرنامج “MBC في أسبوع”، إلى أن التنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء نحو فرد أو جماعة من فرد أو جماعة.

وتابع: “التنمر ظاهرة انتشرت في وقت سابق، ولكنه توسع الآن والمشاركين في حفلة التنمر أصبحوا كُثر، وتسبب ألما وضررا كبير جدا”.

وأوضح أن من أسباب انتشار التنمر تقليد الكبار، وكذلك عدم إنكارنا على الطفل بشأن منظومة بناء التنمر، حيث يبدأ التنمر بعدم التقبل ثم العنصرية ثم الكره ثم الإقصاء ثم الوصول لمرحلة التنمر.

وتابع: “كذلك المجتمع أو الأسرة قد يمارسوا هذا التنمر بشكل من الأشكال، وكذلك الأدهى وجود تشجيع مجتمعي للشخص المتنمر، فضلًا عن انتشار مثل هذه النوعية من الفيديوهات”.

وأشار المعمار ، إلى أنه لعلاج الظاهرة يجب على الأهالي أن يُعرفوا أبنائهم ما هو التنمر، وكل أشكاله، ونعطي الطفل مهارات الوقوف أمام المتنمر، والاتجاهات والنتائج التي يؤدي إليها التنمر وعواقب هذا التنمر وتأثيره على الآخر”.