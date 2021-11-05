شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع الجوي» يُدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة خميس مشيط.

كانت هذه تفاصيل خبر «الدفاع الجوي» يُدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.