وثيقة تفسر سبب عدم غزو هتلر لبريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أفاد تقرير لصحيفة ”مترو“ البريطانية أن المؤرخين حققوا انجازا، لم يسبق له مثيل، بشأن الحرب العالمية الثانية بعثورهم على وثيقة تاريخية، تكشف سبب عدم قيام الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر بغزو بريطانيا.



وأكمل هتلر الغزو الألماني لفرنسا في حزيران/يونيو عام 1940، بعد انسحاب القوات البريطانية من أوروبا وإجلائها من ”دونكيرك“، لكن الهجوم لم يستكمل لغزو بريطانيا، كذلك، التي يفصلها عن فرنسا مضيق المانش الذي لا تتجاوز مسافته 6 كيلومتر.

وبعد سقوط فرنسا في يد النازيين، تم تنفيذ غارات جوية ألمانية في جميع أنحاء بريطانيا اعتبارًا من تموز/ يوليو 1940 إلا أن سلاح الجو الملكي البريطاني تصدى بنجاح لتلك الغارات، ما أدى إلى إطالة الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا في نهاية المطاف.

وبحسب الوثيقة، فإنه من خلال غارات القصف الألمانية كان هتلر يأمل في إضعاف القدرات العسكرية واللوجستية البريطانية، قبل أن يبدأ بالتخطيط لغزو المملكة المتحدة.