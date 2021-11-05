حديث عن شروط لتقديمها... إلى أي مدى قد تساهم استقالة قرداحي في حل الأزمة بين لبنان والخليج؟

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Ali Hashisho

قالت مصادر مقربة من وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، إنه ربط تقديم استقالته من منصبه كوزير للإعلام في لبنان، بضمان تبدل الموقف الخليجي من بلاده، إذ "ينتظر اتصالا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليطّلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة ستلاقي ردة فعل إيجابية خليجية ذلك أن أي استقالة دون تبدل في الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون أي جدوى".

واستبعد مراقبون أن تتوقف الأزمة بين لبنان ودول الخليج باستقالة قرداحي، مؤكدين أن المشكلة أعمق من ذلك، وتتعلق بتدخل بعض الأطراف في اليمن ودعم الحوثيين ضد السعودية.

استقالة الحريري

ورد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، اليوم الخميس، على الداعين له بالاستقالة من منصبه، مؤكدا أنه "لن يستقيل ولم يغير موقفه".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، كرر في وقت سابق، دعوته إلى وزير الإعلام جورج قرداحي بتحكيم ضميره، مؤكدا أن الحكومة واجهت ظروفا أصعب بعد مواقفه الشخصية قبل دخوله الوزارة.

وقال ميقاتي، خلال كلمة له في السراي الحكومي، إن "البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء، مؤكدا العزم على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة".

وأضاف أن "لبنان لن يترك هذا الملف أبدا عرضة للتساجل وللكباش السياسي، وسيسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتداده العربي الطبيعي".

ذريعة وهمية

وقال علي دعموش، نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن تصريح وزير الإعلام، جورج قرداحي مجرد ‏ذريعة وحجة.

ونقلت قناة المنار، ظهر اليوم الجمعة، عن دعموش أن بلاده تواجه حملة ظالمة، غير مقبولة، من دول عربية تدعي أنها شقيقة ‏للبنان، وأن هناك مبالغة في رد الفعل السعودي على تصريح ذكره قرداحي، قبل 3 ‏أشهر كاملة من تعيينه وزيرا للإعلام اللبناني.

ووصف الشيخ علي دعموش رد الفعل السعودي بأنه "غير متناسب إطلاقا"، موضحا أن تصريح قرداحي هو مجرد ‏ذريعة وحجة، بدعوى أن هناك ما هو أبعد من ذلك، فقد دشنت حملة سياسية ودبلوماسية عالية السقف، مضيفا أن دول الخليج جيشت ضد لبنان، ولم تكتف بذلك، بل جندَّت ‏سياسيين وصحفيين ومؤسسات إعلامية لبنانية للمشاركة في الحملة على لبنان.

وشدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني، على أن التصعيد السعودي على بلاده ليس مبررا، بدعوى أن الهدف الرئيسي يكمن في تطويق حزب الله والمقاومة من بعده، وكذلك تغيير المعادلة السياسية ‏الحالية في لبنان.

لن توقف الأزمة

قال الدكتور فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، إن لبنان من ضمن الدول العربية التي تجتمع مع دول الخليج على طاولة جامعة الدول العربية، وهناك مواثيق محددة يجب الالتزام بها من قبل جميع الدول العربية، من الجانب الدفاعي والإنمائي والتكاملي.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "حكومات لبنان في العقود الأربعة الماضية وبسبب علاقاتها مع إيران تأثرت بشكل كبير، وابتعدت عن الصف العربي، وهذا ظهر مؤخرا من خلال السلوكيات السياسية الخارجية، والتي تسببت في الأزمة الأخيرة بين بيروت ودول الخليج، من بينها المملكة العربية السعودية.

ويرى العنزي أن أزمة لبنان وصلت لذروتها، وتحتاج إلى وقت طويل خاصة أنها مرت بفترات صعبة جدًا، والمطلوب من كل الأشقاء في لبنان من جميع الطوائف والأعراق اتخاذ موقف حازم تجاه حزب الله، لإنقاذ لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية والأمنية التي يقبع تحتها.

وتابع: "يجب أن يكون هناك وقفة صادقة وتناغم وتفاهم من اللبنانيين لأخذ موقف من حزب الله وإيران التي تتدخل لشكل سافر في الجانب اللبناني".

وبشأن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وإمكانية أن تساهم في حل الأزمة، قال: "لن توقف استقالة الوزير اللبناني الأزمة، وهي كالقشة التي قصمت ظهر البعير، حيث أخذته العزة بالإثم، وليس هناك أي جديد".

ملف اليمن

بدوره قال الناشط المدني اللبناني أسامة وهبي، إن الأزمة بين لبنان والخليج، أعمق بكثير من تصريح هذا الوزير أو ذاك، الأزمة تتعلق بحزب لبناني الذي يسيطر على كل المؤسسات الرسمية ويفرض رئيس جمهورية ورئيس الحكومة ويعرقل الحكومة، ولا يصدر أي قرار إلا بموافقته وإذا صدر أي قرار لا يوافق عليه يقوم بعرقلته كما فعل مع القاضي البيطار".

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الأزمة مع السعودية تكمن في تدخل حزب الله مع الحوثيين في اليمن، وهو ضد الأمن القومي السعودي والخليجي، وهو ما دفع السعودية ودول الخليج لاتخاذ هذه القرارات التي تؤذي الشعب اللبناني وليس الدولة فقط.

وتابع: "حل المشكلة يحتاج إلى حكومة تستطيع أخذ القرار، وليس حكومة عاجزة ومعطلة، رئيس الدولة ورئيس الحكومة يريدان إقالة قرداحي لكنهم غير قادرين بسبب حزب الله، الذي تخطى سيادة لبنان وحدودها".

واستطرد: "إذا لم يكف حزب الله عن تدخله في ملف اليمن، فالأزمة مستمرة ولن تقف عند حد قطع العلاقات الدبلوماسية، سيكون هناك توجه لوقف الرحلات ووقف التحويلات وهي بملايين الدولارات، وهو ما يصيب الاقتصاد اللبناني المنهار أصلا".

واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته، في حال كان أدلى بها بعد تعيينه كوزير.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.