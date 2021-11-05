"نحمل دلوا وأنت سلاحا"... دبلوماسي أفريقي لجندي إسرائيلي في مشادة على "زيتون فلسطين"

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك الكثير من الفلسطينين المشاهد التي تم تسجيلها والتي وثقت حدوث مشادة كلامية بين القائم بأعمال سفير جنوب أفريقيا، ليسيبا ماتشابا، وجندي إسرائيلي في المنطقة.

ويظهر القائم بأعمال جنوب أفريقيا مخاطبا جندي إسرائيلي، حيث يقول: "أمتلك حق التنقل في كافة أرجاء هذه البلد... إلا إذا قررت اعتقالي". ليرد الجندي الإسرائيلي: "لا لن أعتقلك".

وتابع الدبلوماسي الأفريقي قائلا: "أنا سأبقى هنا مع هذه العائلة (عائلة فلسطينية متواجدة في المكان)".

لكن الجندي الإسرائيلي قال له: "بإمكانك البقاء هنا لكن العائلة لن تبقى هنا، أنت دبلوماسي يمكنك البقاء بمفردك"، ثم طالب الآخرين بالرحيل.

وقال الدبلوماسي الأفريقي: "أنت تطردهم لأنهم يجمعون الزيتون"، فيرد الجندي الإسرائيلي: "يمكن لهؤلاء أن يمثلوا خطرا".

رد الدبلوماسي الأفريقي: "هم يحملون دلوا، وأنت تحمل سلاحا، أين الخطر؟".

وبدورها، أشارت وكالة "نبأ" الفلسطينية، إلى حدوث "اعتداءات" من قبل عناصر في الجيش الإسرائيلي على قاطفي الزيتون شرقي بيت لحم، وعلى القائم بأعمال سفير جنوب أفريقيا في فلسطين ومنعه من المشاركة بموسم قطف الزيتون.

وبدورها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الطفل محمد دعدس (13 عاما)،قتل متأثرا بإصابته بطلق ناري في منطقة البطن خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلي، في قرية دير الحطب قرب نابلس، في إطار الاحتجاجات الأسبوعية ضد الاستيطان.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الطفل دعدس من مخيم عسكر الجديد بنابلس، كان قد وصل المستشفى مصابا برصاصة في بطنه، وقلبه متوقف، لافتة إلى أن الطواقم الطبية حاولت إنعاشه، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.