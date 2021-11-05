شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة البيرة ويصيب شابا فلسطينيا بالرصاص الحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى بالرصاص الحي، مساء الجمعة، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي، لمدينة البيرة.

وقال شهود عيان إن شاباً أصيب بالرصاص الحى فى يده خلال مواجهات دارت عقب اقتحام عدة أحياء فى البيرة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفى السياق ذاته، استشهد طفل فلسطينى، مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير الحطب شرق نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان صحفي- إن الطفل محمد دعدس (13 عامًا)، وهو من مخيم عسكر الجديد بنابلس، وصل المستشفى مصابًا برصاصة في بطنه، وقلبه متوقف، وأن الطواقم الطبية حاولت إنعاشه، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.