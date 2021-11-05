شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: نلتزم بدعم الجيش اللبنانى لتوفير الاستقرار والآمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك مكنزى، اليوم الجمعة، إن الجيش اللبنانى يواصل توفير الاستقرار والأمان للشعب اللبنانى فى ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأضاف فى بيان نشرته القيادة المركزية بمناسبة لقائه قائد الجيش اللبنانى العماد جوزيف عون فى تامبا بفلوريدا: "نحن ندرك أن الجيش اللبنانى هو التعبير الوحيد عن القوة العسكرية فى لبنان، ونلتزم بدعمه قدر الإمكان".

وفى وقت سابق، ذكر الجيش اللبنانى أن عون اجتمع فى مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، حيث بحثا التحديات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.