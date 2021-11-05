شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن تلقيح 24.3 مليون شخص بلقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 24 مليونا و308 آلاف و294 شخصا، حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة المغربية بأن 12 ألفا و696 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و32 ألفا و354 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى عدد متلقى الجرعة الثانية 22 مليونا و 247 ألفا و253 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.