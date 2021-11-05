شكرا لقرائتكم خبر عن «السجلات التجارية» خدمة جديدة للمواطنين عبر «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، إضافة خدمة جديدة للمواطنين عبر تطبيق “توكلنا”. وقال “الحسين” عبر تويتر: “اعتبارًا من الآن.. ظهور السجلات التجارية المسجلة باسمك ورقم هويتك عبر تطبيق (توكلنا)، لتكون على اطلاع ودراية بأعمالك التجارية”.

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