شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية لرجال الأعمال: أوقفوا جميع التعاملات التجارية مع لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية، عجلان العجلان، جميع رجال الأعمال والشركات السعودية، لوقف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان. وقال “العجلان”: “لم يكفي استهداف بلدنا بتهريب المخدرات، بل وصل التمادي بالحكومة اللبنانية إلى أن تبارك وتبرر الأعمال الإرهابية التي تستهدف وطننا بالطائرات المفخخة، لهذا أدعو جميع رجال الأعمال والشركات السعودية إلى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان وهذا أقل ما نقدمه دفاعاً عن وطننا”.

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