شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة يكشف تطورات أوضاع المواطنين المتواجدين في إثيوبيا.. تأمين رحلات للعودة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد سفير المملكة في إثيوبيا سامي بن جميل، أن وزارة الخارجية تتابع الموقف في إثيوبيا متابعة دقيقة، مطمئناً الجميع على أعضاء البعثة في أديس أبابا.

وأشار في مداخلة هاتفية مع “قناة الإخبارية” إلى أن عدد المواطنين المتواجدين في إثيوبيا قليل جداً، وأوضاعهم جيدة.

وأوضح أن وزارة الخارجية تجاوبت مع السفارة فيما يتعلق بعودة المواطنين للمملكة، وطلبت معلومات عنهم، لتوفير رحلات لإجلائهم إذا لزم الأمر، لافتا إلى أن عددهم القليل يعود لقرار وزارة الداخلية بمنع السفر لإثيوبيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطلب من المواطنين المتواجدين على الأراضي الإثيوبية مراجعة السفارة، لإبلاغ بياناتهم للخارجية، لتأمين رحلات العودة، مشيراً إلى الإعلان عن أرقام هواتف السفارة، وأكد على أن مجال العودة للمملكة مفتوح، وهناك رحلات غير مباشرة عبر عدة محطات.

وأصدرت السفارة تنبيها للمواطنين بسرعة المغادرة، مع توخي الحيطة والحذر نظراً لتطور الأوضاع الأمنية في إثيوبيا.