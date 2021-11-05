شكرا لقرائتكم خبر عن السومرية نيوز: تبادل إطلاق النار بين الأمن العراقى والمحتجين وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى، اليوم الجمعة، بحدوث إطلاق نار متبادل بين القوات الأمنية والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات، وسط بغداد، بحسب "السومرية نيوز" .

وقال المصدر، إن "القوات الأمنية قامت بإطلاق نار صوب المتظاهرين، فيما قام المتظاهرون أيضاً بإطلاق النار تجاه القوات الأمنية فى محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وفى وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر امني، بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام امام بوابة المنتطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات فى صفوف المتظاهرين.