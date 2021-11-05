شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى ينفذ مناورات لمكافحة الإرهاب بمشاركة فريق تدريب أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وحدات من الجيش اللبناني، مناورات اختتمت اليوم فى إطار تمرين (Sofex 2021) حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والذى تم تنفيذه بالاشتراك مع مدرسة القوات الخاصة وفريق تدريب أمريكي.

وشملت التدريبات، مناورة قام بها فوج مغاوير البحر بالإغارة على جزيرتى الرمكين والأرانب (فى نطاق مدينة طرابلس شمالى لبنان) للقضاء على خلية إرهابية، بالإضافة إلى مداهمة نفذها فرع المكافحة فى مديرية المخابرات لمبنى فى منطقة فيطرون لتحرير رهينة، وإغارة لفوج المغاوير على مجموعة إرهابية تتحصن فى منطقة أفقا، بالإضافة إلى عملية مشتركة بين فوجى المغاوير والمجوقل للقضاء على موقع إرهابى شديد التحصن فى منطقة الطيبة – بعلبك.

وكانت وحدة من فرع المكافحة فى مديرية المخابرات قد نفذت فى إطار التمرين مناورة فى منطقة عيون السيمان (بمحافظة جبل لبنان) تحاكى إحباط عملية إرهابية للهجوم على موقع عسكري، كما نفذت وحدة من الفوج المجوقل فى منطقة العاقورة (بمحافظة جبل لبنان) مناورة قتالية تحاكى الإغارة على موقع والقضاء على عناصر إرهابية تتحصن داخله.

من جهتها، نفذت وحدة من مديرية المخابرات فى منطقة تربل (شمالى لبنان) مناورة حول مداهمة مطلوبين يشكلون خلية إرهابية.