شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تكشف عن وظائف تعليمية لا يلزم لممارستها رخصة مهنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن الوظائف التعليمية التي لا يلزم لممارستها رخصة مهنية.

جاء ذلك تفاعلاً مع أحد الاستفسارات بهذا الشأن، حيث أكدت الهيئة أن الوظائف الأخرى غير المعلم مثل “قائد المدرسة والمرشد الطلابي والمعلم الموهوب وأمين مصادر التعلم”، لا يلزم لممارستها الحصول على رخصة مهنية.

وأوضحت أن الاختبارات الخاصة بتلك المهن متاحة بشكل اختياري لغرض إثبات الكفاءة المعرفية لمن يرغب، ما لم يصدر تنظيمات حولها.