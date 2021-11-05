شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تحذر من روابط ومواقع مشبوهة.. وتوضح طريقة الإبلاغ عنها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت وزارة التجارة من التعامل مع أي مواقع أو روابط مشبوهة، مؤكدة على ضرورة الإبلاغ عنها.
ونشرت وزارة التجارة صورة لبعض من هذه المواقع، وعلقت عليها قائلة: “هذه المواقع أو الروابط تدعي استقبال بلاغات المستهلكين مثل استرجع أموالك خلال 24 ساعة، أو قدم بلاغاً وسوف نساعدك، أو قدم شكواك مجاناً”.
ودعت وزارة التجارة، إلى الإبلاغ عن هذه المواقع المشبوهة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو الاتصال بالرقم 1900.
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