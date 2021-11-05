تركيا ودولتان عربيتان أكثر وجهات زارها المواطنون والمقيمون في الكويت مؤخرا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيانات للإدارة العامة للطيران المدني نشرتها صحيفة "الأنباء"، فقد شهد مطار الكويت الدولي في الفترة من أول أغسطس/آب إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم سفر 1.4 مليون راكب من وإلى 33 دولة.

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وحلت تركيا في المرتبة الأولى حيث سافر منها وإليها عبر مطار الكويت خلال الفترة المذكورة نحو 314 ألف من بينهم 185 ألف قادم من تركيا و130 ألف مغادر للكويت إليها.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية مع 150 ألف راكب، بينهم 82 ألف من الكويت إلى المملكة و68 ألفا قادما من الأخيرة.

أما مصر فقد حلت في المرتبة الثالثة من حيث عدد المواطنين والمقيمين في الكويت المسافرين إليها ومنها بواقع 144 ألف مسافر.

وبحسب المعطيات ذاتها، سافر من الكويت إلى مصر خلال الفترة المشمولة في التقرير 69 ألف، بينما عاد من مصر إلى الكويت 75 ألف راكب.

وكانت الإمارات هي رابع وجهات الكويتيين حيث شهدت حركة السفر 138.7 ألف راكب، بينهم 85.6 ألف سافروا إلى الإمارات و53 ألف عائد منها، تلتها الهند بـ 130.3 ألف راكب من بينهم 85 ألف مسافر من الكويت و45 ألف قادم.