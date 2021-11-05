شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص في الشئون العربية: حكومة الكاظمي نجحت في إعادة العراق لدوره الريادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حامد فارس المتخصص في الشئون العربية، إن حكومة مصطفى الكاظمي نجحت في إعادة العراق لدوره الريادي والمحوري، وإن الضعف الأمنى كان كبيرا ولكن نجحت الحكومة فى إعادة الأمن، وعودتها إلى قوتها ودولة مؤسسات.

وأضاف خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز: "الزيارات التى استقبلتها الحكومة العراقية الجديدة من الرئيس السيسى وبابا الفاتيكان وملك الأردن، تؤكد أن الدولة العراقية قادرة على استضافة القيادات وتأمينهم بشكل قوى، وأن الحكومة قوية وقادرة على إنجاز التجديد والتأمين".

وتابع :"هناك بعض القوى المدعومة من الخارج تريد أن تعيدها إلى ما كانت عليه من خراب، ولكن نجحت حكومة الكاظمى فى عودة العراق مرة أخرى الى الحضن العربى، بل أن العراق ستعود إلى دورها الريادى والمحورى لكونها جزء لايتجزء من القوم العربي، وبالتالى يؤكد على هذه الارتدادة الصغيرة لا يمكن أن تؤثر على قوة الدولة العراقية".