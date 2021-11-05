شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز العربي للدراسات السياسية: العراق يحتاج إلى التحالف السياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن العراق يحتاج إلى التحالف السياسي، والعراق كان يمر بفترات صعبة منذ 2003، وعاد إلى عهده مرة أخرى فى الفترة الحالية، ويستطيع جذب الاستثمار والتبادل التجارى.

وأضاف خلال مداخلة لقناة اكسترا نيوز، :"الأزمات السياسية تضر، ما يحدث حاليا كمثل ما يحدث فى جميع الدول وبعدها تتلاشى ويحدث استقرار بالدول، وأن مستقبل العراق يحمل الكثير من التحديات وعلى الحكومة الجديدة تنفيذها، وكذلك يحتاج العراق الى تحالف سياسى واقتصادى".

وتابع :"المواطن العراقى صبر كثيرا وعليه أن يتحمل الفترة الحالية وهى على الطرق الصحيح، والسلطة التشريعية عليا الكثير من الأعمال من رقابة على الحكومة، واغلبية العراقيين يبحثون على الأمن والاستقرار ولا يردون أن يرجعون إلى الخلف كمثل ما حدث فى عام 2033".