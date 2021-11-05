شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تجدد دعمها لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد سفير المملكة المتحدة في تونس إدوارد اواكدان، استعداد بلاده لمواصلة دعم علاقتها مع تونس، وذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة مع وزير الشؤون الخارجية بتونس عثمان الجرندي بمناسبة انتهاء مهامه على رأس البعثة البريطانية، وفق إذاعة شمس التونسية.

كما أشاد السفير وفق بيان صادر عن الوزارة، بمستوى التعاون والتشاور بين البلدين في عديد الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في إطار عضوية تونس بمجلس الأمن الدولي.

من جهته نوه الجرندي، بالمستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات التونسية- البريطانية ودعم المملكة المتحدة المستمر لتونس، مؤكّدا على أهمية مواصلة التشاور لمزيد تعزيز ودعم التعاون في مختلف المجالات وإيجاد صيغ ومجالات جديدة للشراكة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات الإقليمية والدولية وعلى رأسها كيفية التصدي لتبعات جائحة كورونا.

وتناول اللقاء أهم المحطات التي تم تحقيقها على الصعيد الثنائي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل الإقليمية والتحولات الجيوستراتيجية على الصعيد الدولي.

واتفق الجانبان،على مواصلة وتكثيف التنسيق والتشاور الثنائي بشأن مجمل هذه القضايا خدمة لمصالح البلدين المشتركة وضمن مختلف الفضاءات والتجمعات الإقليمية والدولية.