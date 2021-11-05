شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيطالي يزور الجزائر غدا في أول زيارة لرئيس أوروبي منذ نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا الجزائر، غدا السبت، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية لويجي دي مايو في أول زيارة رسمية لرئيس أوروبي منذ تولي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئاسة نهاية 2019، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

ويبدأ ماتريلا الزيارة التي وصفت بـ"التاريخية" صباح غد السبت وتستمر لمدة يومين وتشمل مدينتي الجزائر وعنابة، التي أصبحت مركزا عربيا صناعيا هاما لتصدير الغاز والمنتجات البترولية.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الجزائري نظيره الإيطالي غدا بمطار هواري بومادين وسط مراسم استقبال عسكرية، ويعقد الجانبان لقائهم الأول بصالة كبار الزوار في المطار، على أن يتحرك الرئيس الإيطالي لاحقا للنصب التذكاري للشهيد، حيث يضع باقة من الزهور.

لاحقا، يعقد الرئيسان مباحثات ثنائية بالقصر الرئاسي الجزائري حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما يعقد دي مايو اجتماعا ثنائيا مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات والوثائق غدا. وفي ختام الزيارة، يتوجه ماتريلا لتناول إطار خاص في زرالدة، على أن يتوجه لاحقا للسفارة الإيطالية في الجزائر، حيث يلتقي بالطاقم الدبلوماسي والمؤسسات وممثلي الجالية الإيطالية في الجزائر.