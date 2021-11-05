شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "الورقة البيضاء" للكاظمى كلمة السر للتعافى الاقتصادى بالعراق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى مسيرة الإصلاح الاقتصادى في العراق ، حيث تقدم بخطة طموحة تساعد على خروج الاقتصاد العراقى من أزمته، وتعيد له دوره الإقليمى وتحسن من إدارة الوضع المالى.

اتخذ الكاظمى خطوات واثقة لتنفيذ برنامج "الورقة البيضاء" لخفض النفقات العامة، يقوم هذا البرنامج على إعادة هيكلة الدين الحكومى والمحلى والخارجى.

ويستند هذا البرنامج أيضا على تخفيض الأجور والرواتب وإعادة هيكلة سلم الرواتب العامة في الدولة ، وإيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة بشكل تدريجى.

وخفض الدعم للشركات المملوكة للدولة بنسية 30 % سنويا مدة 3 سنوات ، ومواصلة محاربة الفساد بتفعيل يرنامج استرداد الأموال المهربة والمسروقة.