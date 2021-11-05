شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتقدم بعد الإصلاحات الاقتصادية.. حكومة الكاظمى فى عيون الصحافة العالمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الصحافة العالمية، بالإصلاحات التى نفذها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وتقدم العراق فى مؤشرات الرخاء بعد الإصلاحات الاقتصادية التى أتت بثمارها.

وأكد الكاظمى أن العراق على استعداد تام لإجراء الانتخابات البرلمانية التى يعتقد الناخبون الشباب أنها ستغير المشهد السياسي.

أكدت الصحافة العالمية، أن الجميع متفق على دعم العراق فى حفظ الأمن وإعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادى التى أطلق آلياتها "الكاظمي" والتزم بها وراهن عليها.