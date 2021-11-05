شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تشيد بقدرة الحكومة العراقية على إدارة أزمة كورونا بامتياز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت منظمة الصحة العالمية بقدرة الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمى على إدارة أزمة كورونا بامتياز، حيث قامت حكومة العراق بتعبئة الموارد لاحتواء الجائحة، ومحاصرة تفشى الوباء.

يأتى ذلك فى سياق إدارة الكاظمى لأزمات العراق بحنكة وشجاعة المحارب .

وبالنسية لجائحة كورونا ، فقد شدد الكاظمى على ضرورة التصدى للشائعات، ومحاسية القنوات المخالفة، وفى سياق الإجراءات الحاسمة التى اتخذها الكاطمى للتصدى للوباء ، أصدر قرارا بحظر الانتقال للمواطنين بين المحافظات العراقية، باستثناء الحالات الاستثنائية وفى أضيق الحدود.

وقرر العراق الأخذ بالإجراءات الاحترازية ، ومنع التجمعات البشرية بكافة المناسبات.

وفى الإطار نفسه ، عززت الحكومة قدرات شبكة الإنترنت بأنحاء الدولة بما يسهل العملية التعليمية.