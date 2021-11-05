شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استطاع "الكاظمي" مواجهة الإرهاب بالعراق منذ أول يوم توليه السلطة في مايو 2020؟ .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مواجهة العناصر الإرهابية منذ أول يوم توليه السلطة في مايو 2020.

ودعم جهاز مكافحة الإرهاب لمواجهة الفصائل المسلحة والجماعات التي تتحدى الدولة.. وأمر بتصعيد الحرب والعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على قياداته.

فيما تمكنت القوات العراقية من القضاء على "أبو سعد السمين" أحد قيادات التنظيم الإرهابي.

ونجحت الإدارة العراقية بقيادة الكاظمى في كسب الدعم الدولي في حرب العراق على العناصر الإرهابية، وأعلن "الناتو" دعمه الكامل لبغداد.

أكدت الدول وعلى رأسها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم العراق في الحرب على الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية، وكذلك التعاون في جميع المجالات