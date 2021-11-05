شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة الكويتية" تصدر قرارا جديدا يهم الوافدين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بشكل رسمي إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020، الذي قضى بحظر إصدار إذن عمل جديد في البلاد لمن بلغ 60 عاما وما فوق من العمالة الوافدة حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، وذلك بعد جدل دام لأكثر من 14 شهرا، وفق صحيفة "القبس" الكويتية .

وكشفت مصادر كويتية، وفق الصحيفة، أنه تقرر إصدار قرار جديد، بحيث يكون تجديد إذن العمل لوافدي الـ60 مقابل 500 دينار سنويا، بالإضافة إلى تأمين صحي تتراوح قيمته ما بين 500 و700 دينار سنويا.