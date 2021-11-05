الصحة العراقية: لم نسجل أي إصابات بطلق ناري أو حالات وفاة خلال تظاهرات بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الوزارة، في بيان أن المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها في بغداد، استقبلت 125 جريحا؛ 27 منهم من المدنيين والباقين من القوات الأمنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضحت الوزارة أن أغلب الإصابات تراوحت بين "بسيطة الى متوسطة" ولم تكن هناك أي إصابات بطلق ناري أو حالات وفاة، مؤكدة استنفار كافة مؤسساتها ومنتسبيها لتقديم جميع الخدمات الطبية المطلوبة.

وتجمع المتظاهرون في نطاق المنطقة الخضراء في وقت سابق من اليوم، اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي أظهرت حصول كتلة الصدر على أكبر عدد من المقاعد (73 مقعدا)، يليها كتلة التقدم (38) ثم نور المالكي (37)، والبقية حصلت عليه أحزاب وتحالفات أخرى بنسب أقل.

وبحسب ما أفاد به مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، فإن قوات الأمن أطلقت الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين، وقالت وسائل إعلام محلية إن اشتباكات عنيفة بين الجانبين وقعت قرب المنطقة الخضراء.

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