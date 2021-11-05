زعيم التيار الصدري: لا ينبغي للدولة اللجوء للعنف ضد المتظاهرين السلميين كونه حق قانوني

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان عن الصدر، اليوم الجمعة "لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلميّة من أجل الطعون الانتخابية إلى مَظاهرات عَنف واستصغار للدولة"، مضيفا "كما لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضدّ المُتظاهرين السلميّين".

وأوضح الصدر أن "التظاهر السلمي حف مكفول عقلاً وشرعاً وقانونيا"، متابعا "الحشد الشعبي حشد جهاد.. وأمنيتي أن لا تتلطخ سمعتهم بغير ذلك".

ووجه الصدر كلمته للمتظاهرين "فلتحافظوا على تاريخكم وستكون (حكومة الأغلبيّة الوطنية) مدافعة عنكم بعيداً عن مشاريع السياسة الداخلية والخارجية التي تريد النيل منك من أجل مغانمها الحزبية والطائفية".

كما أشار الصدر إلى أن "الصدام بين القوات الأمنية أمر مستهجن"، مختتما بيانه "أنتم أتباع الحشد المجاهد.. وهم حماة الوطن".

وأطلقت قوات الأمن العراقية، أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا، اليوم الجمعة، قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.