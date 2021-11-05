شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة المغرب تسابق الزمن لإخراج مراكش من الأزمة الاقتصادية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول الحكومة المغربية الجديدة إنقاذ مراكش من الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها منذ تفشي فيروس كوورنا، وفي هذا الصدد قال وزير الإدماج الاقتصادي بالمغرب يونس السكورى، إن مجال التشغيل يعد من أبرز أولويات الحكومة الحالية، مؤكدا على أن وزارته تسعى لإنجاز برنامج تهدف إلى خلق 250 ألف منصب شغل، إضافة إلى عملها على برنامج خلق ودعم ومواكبة المقاولات الصغرى، وذلك خلال اجتماع عقده مع كل من كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، وسمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، فضلا عن ممثلي مختلف المؤسسات المتدخلة في مجال التشغيل، وفق الخبر المغربية.

واعتبر السكورى أن الضبابية تسيطر على المستقبل القريب، مضيفا أن الأوضاع الراهنة ليست بالسهلة ولا نعرف كيف سيكون المستقبل المنظور، موضحا، في الوقت ذاته، أن وزارته تعمل على تنفيذ برنامجين في مجال التشغيل ودعم المقاولات، حيث يسعى البرنامج الأول إلى خلق 250 ألف فرصة عمل، في حين يسعى البرنامج الثاني إلى تتمة واستمرار مشروع «انطلاقة» الهادف إلى خلق ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة.

وأكد السكوري أن البرنامج الثاني سيركز أكثر على مواكبة المقاولات، حتى تعطي نتائج جيدة وتعطي أكلها، مضيفا أن الحكومة الحالية تسعى بشكل كبير إلى تحقيق هذه الأهداف، وهو الشيء الذي تبرهن عليه الميزانية التي خصصتها الوزارة لقطاع التشغيل ودعم المقاولات ومواكبتها، والتي فاقت 3 مليارات درهم.

ويندرج هذا اللقاء، الذي عقده الوزير بمراكش، في إطار المشاورات التي أطلقتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على مستوى الجهات، من أجل بلورة برنامج عملي عاجل لتطبيق إجراءات البرنامج الحكومي المتعلقة بالتشغيل ودعم خلق المقاولات، حيث تسعى إلى تثمين المبادرات الجهوية والمحلية في مجال تشغيل الشباب بهدف بلوغ طريقة عمل فعالة ومندمجة بإشراك كل الفاعلين والمتخصصين.