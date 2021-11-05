شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 من قوات الأمن العراقية فى اشتباكات مع المحتجين بمحيط المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر طبى عراقى، إصابة 5 من رجال الأمن بجروح مختلفة، خلال الاشتباكات قرب المنطقة الخضراء، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج، بحسب "الشرق بلومبرج" .

تظاهر عدد من المحتجين أمام المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد اعتراضاً على نتائج الانتخابات.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الجمعة، ان " عددا من المحتجين تظاهروا أمام المنطقة الخضراء فى العاصمة بغداد اعتراضاً على نتائج الانتخابات".

ونفت خلية الإعلام الأمنى إغلاق جسرى السنك والجمهورية.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "تنفى ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام من أنباء عن إغلاق جسرى السنك والجمهورية فى العاصمة بغداد"، مشيرة الى أن "الجسرين سالكين أمام حركة العجلات والمواطنين بشكل طبيعي".