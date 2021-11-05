شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يحذر من ارتكاب هذه المخالفة.. تُعرضك لغرامة 10 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الأمن العام، من أداء العمرة ودخول الحرم المكي الشريف دون تصريح، مشيراً إلى أن الغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.

وكان الأمن العام قد أكد عبر حساب الرسمي بموقع تويتر، أن غرامات المخالفين لأداء العمرة ودخول الحرم المكي الشريف دون تصريح كالتالي:

– غرامة مالية قدرها 10000 ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون الحصول على تصريح.

– غرامة مالية 1000 ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة.

وأوضح الأمن العام أن ذلك يأتي تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة.