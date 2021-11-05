شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل.. سفارة المملكة تدعو المواطنين لمغادرة إثيوبيا فوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت سفارة المملكة لدى جمهورية إثيوبيا، جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في إثيوبيا لضرورة المغادرة منها في أقرب فرصة ممكنة. وأرجعت ذلك إلى الظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا، حيث احتدمت المواجهات بين الجماعات المسلحة والحكومة، في ظل زحف جبهة تيغراي إلى العاصمة أديس أبابا. وطالبت السفارة جميع المواطنين المتواجدين في إثيوبيا باتباع أقصى درجات الحيطة والحذر.

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