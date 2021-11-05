شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتم فرض رسوم على دخول الحدائق حال تخصيصها؟.. متحدث أمانة الأحساء يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف متحدث أمانة الأحساء خالد بوشيل، عن البدء في تخصيص الحدائق، موضحاً أن فرض الرسوم لدخول الحديقة يعود للمستثمر.

وقال في مداخلة هاتفية مع “قناة الإخبارية”: “إن الحدائق العامة وما تم إنشاؤه من حدائق من قبل الأمانات لن تكون هناك رسوم لدخولها؛ أما فرض رسوم لدخول الحدائق المخصصة يرجع للمستثمر”.

وأشار إلى أن تخصيص الحدائق يهدف إلى تطويرها وتعزيزها بالمرافق الخدمية من مطاعم وألعاب وغيرها.

ولفت إلى أن الأمانات تعكف على دراسات لتطوير الحدائق، ومن ضمن ذلك طرح الحدائق والمنتزهات لفرص استثمارية.