اخبار الخليج

فايزر تؤكد فعالية حبة علاج كوفيد بنسبة 89% ضد المرض الشديد

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فايزر تؤكد فعالية حبة علاج كوفيد بنسبة 89% ضد المرض الشديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت شركة فايزر، اليوم الجمعة، أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبّة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى كوفيد تظهر بأنها عالية الفعالية.

 

ونجح الدواء الذي أطلق عليه ”باكسلوفيد“ بنسبة 89% في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بكوفيد، والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا