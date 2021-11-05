فايزر تؤكد فعالية حبة علاج كوفيد بنسبة 89% ضد المرض الشديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت شركة فايزر، اليوم الجمعة، أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبّة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى كوفيد تظهر بأنها عالية الفعالية.



ونجح الدواء الذي أطلق عليه ”باكسلوفيد“ بنسبة 89% في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بكوفيد، والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد.