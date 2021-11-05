حزب حراك تونس يتقدم بشكوى باسم المرزوقي ضد قاضي التحقيق

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب ما نشره "حراك تونس الإرادة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال: "قدمنا اليوم شكاية باسم الدكتور رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي ضد قاضي التحقيق، وكل من سيكشف عنه البحث من أجل إصدار بطاقة الجلب اللا قانونية، ومن أجل الانحراف بالاجراءات الضامنة للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة".

وأكد الحزب أنه يخوض "مع الشرفاء معركة استقلال السلطة القضائية"، لافتا إلى أن "المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية، واليوم نسجل وقوفنا معها ودعمها من أجل الذود عن القضاة الشرفاء في معركة الشرف والاستقلالية عن السلطة التنفيذية من أجل دولة القانون ودولة المؤسسات".

وكانت السلطات التونسية، قد أصدرت مذكرة جلب وإحضار بحق المرزوقي، بسبب اتهامات له بالإسهام في إفشال قمة الفرانكفونية، التي كانت مقررة في بلاده.

وقد صرح المرزوقي في أحد اللقاءات التلفزيونية، الشهر الماضي، بشعوره بالفخر لقرار مجلس الفرنكوفونية الدائم، بتأجيل عقد القمة التي كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 من الشهر الجاري، وهو ما أعقبه الرئيس قيس سعيّد، بطلب من وزيرة العدل، بفتح تحقيق قضائي "في حق من يتآمرون على البلاد من الخارج".

وفي اليوم التالي مباشرة أعلنت محكمة الاستئناف، فتح "بحث تحقيقي" يتعلق بتصريحات رئيس البلاد الأسبق في فرنسا، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على إذن وزيرة العدل.

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