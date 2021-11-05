"الأونروا": تمر بأزمة وجودية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة الغارديان، اليوم الجمعة، عن فيليب لازاريني، المفوض العام لـ"الأونروا"، أن الوكالة تمر بأزمة وجودية، ليس نتيجة لوجود فجوة كبيرة تقدر بـ100 مليون دولار في ميزانيتها العام الجاري فحسب، ولكن لأن نموذج التمويل الخاص بالوكالة قد أثبت أنه يؤدي انهيار الوكالة في المستقبل.

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وأوضح لازاريني أن الوكالة الدولية تضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشف بهدف الاستمرار في أداء مهامها، داعيا إلى تحويل ميزانية الوكالة الأساسية التي تبلغ حوالي 800 مليون دولار إلى ما أسماه بـ"أساس أكثر قابلية على التنبؤ".

وأشار المفوض العام لوكالة الأونروا إلى أنه سيعقد في بروكسل، خلال الشهر الجاري، مؤتمرا خاصا سيعرض على المانحين الدوليين من خلاله التخلي عن نموذج تمويل الوكالة، والمتعلق بالمساهمات السنوية، لافتا إلى أن دول كبرى قلصت من ميزانيتها للوكالة، وهو ما أثر بشكل كبير على ميزانية "الأونروا" نفسها، مستشهدا ببريطانيا، ثالث أكبر مانح للوكالة، قد قلصت مساهماتها بأكثر من ضعفين، مقارنة بالعام الماضي.

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