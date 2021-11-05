مستشار الرئيس عون: بقاء الأزمة لا يصب في مصلحة التعاون اللبناني الخليجي

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار أبو زيد إلى أن هذه الأزمة الحالية مع دول الخليج، من الممكن أن تؤثر سلبا على استقرار الوضع السياسي اللبناني، خاصة وأن البلاد تعاني من أزمات متعددة اقتصادية ومالية وإجتماعية، بالإضافة إلى أن سبب الأزمة المعلن غير مقنع.
وتابع أبو زيد حديثه قائلاً: ذكرت السيدة زاخاروفا بأنه لم يطلب من روسيا أحد التدخل للمساعدة في حل هذه الأزمة، وأن الجانب الروسي يعتبر بأن هذه الأزمة يجب أن تُحل ضمن الإطار العربي، وعلى هؤلاء الأطراف أن يجتمعوا ضمن إطار الجامعة العربية وحل مشاكلهم عن طريق الحوار".
وأشار أبو زيد إلى أن "لبنان يرحب بالموقف الروسي، وأنه من الممكن أن يلجأ للدول الصديقة كما لجأ رئيس الحكومة لأمريكا وفرنسا لطلب المساعدة، مؤكدا بأن الجانب الروسي سيتجاوب ويقدم المساعدة في حال لم يستطع الأشقاء الوصول إلى حل".
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ولفت أبو زيد إلى أنه ما زال كل طرف متمسكا بموقفه، كما أنه لم يحصل حتى الآن أي محاولات فاعله تشير للإيجابية وحل الأزمة، لكن ذلك لا يعني أنها مهملة، بل هناك العديد من الاتصالات التي يقوم بها رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، خصوصا أن بقاء هذه الأزمة لا يصب في مصلحه التعاون العربي أو مصلحة لبنان وعلاقته مع الجانب الخليجي".