شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يفتح تحقيقاً بأحداث المنطقة الخضراء ويوجه دعوة للأطراف السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق في أحداث محيط المنطقة الخضراء، موجها دعوة للأطراف السياسية للتشاور والتحاور.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ، أن "الكاظمي شدد على ان التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية وان احترام حقوق الإنسان الأساسية ، وخصوصاً الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الاساسيات التي التزمت بها الحكومة".

ودعا الكاظمي، "الأطراف السياسية المختلفة الى التهدئة واللجوء الى الحوار".

وناشد، المتظاهرين بـ"ممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف باي صيغة ومستوى ووسائل".

وتظاهر عدد من المحتجين أمام المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد اعتراضاً على نتائج الانتخابات.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الجمعة، ان " عددا من المحتجين تظاهروا أمام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد اعتراضاً على نتائج الانتخابات".

ونفت خلية الإعلام الأمني إغلاق جسري السنك والجمهورية.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء عن إغلاق جسري السنك والجمهورية في العاصمة بغداد"، مشيرة الى أن "الجسرين سالكين أمام حركة العجلات والمواطنين بشكل طبيعي".



القوات العراقية فى المنطقة الخضراء



الكاظمي



انتشار القوات في المنقطة