شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بالدول العربية: العراق الأكثر إصابات والبحرين دون وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل العراق اليوم الجمعة، صدارته كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل البحرين أي وفيات متعلقة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة، 1156 إصابة جديدة، و26 حالة وفاة، وتماثل 1871 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و61 ألفا و222 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و297 حالة، والشفاء إلى مليونين و11 ألفا و792 حالة بنسبة 97.6%.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 36 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 275 ألفا و219 حالة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 1393 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 740 ألفا و289 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ مجموع حالات الوفاة 2138 حالة، كما تم تسجيل 133 حالة تعافي ليبلغ مجموع حالات الشفاء 734 ألفا و695 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 43 إصابة وحالتي وفاة، وتعافي 39 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و848 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و802 حالة، والشفاء إلى 537 ألفا و761 حالة.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 599 إصابة و15 وفاة، و1397 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 360 ألفا و266 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و186 حالة، والشفاء إلى 304 آلاف و803 حالات.